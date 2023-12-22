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Сотрудники МЧС нашли потерявшегося подростка

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В Калининградской области спасатели помогли 16-летнему юноше вернуться к отцу.

Российские специалисты из ГУ МЧС нашли потерявшегося подростка в Калининградской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления экстренного ведомства страны в социальных сетях. Эксперты объяснили, что 16-летний юноша пропал на территории поселка Богдановка. Молодой человек исчез во время рыбалки, на которую он отправился вместе с отцом. Местный житель самостоятельно искал сына, но безуспешно. В результате ему пришлось обратиться за помощью к спасателям.

Спустя два с половиной часа потерявшегося нашли спасатели МЧС России в десяти километрах от места рыбалки. Юноше медпомощь не потребовалась. 

пресс-служба ГУ МЧС

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Фото и видео: ГУ МЧС России

Теги: гу мчс, дети, калининградская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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