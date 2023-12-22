Сотрудники МЧС нашли потерявшегося подростка

Российские специалисты из ГУ МЧС нашли потерявшегося подростка в Калининградской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления экстренного ведомства страны в социальных сетях. Эксперты объяснили, что 16-летний юноша пропал на территории поселка Богдановка. Молодой человек исчез во время рыбалки, на которую он отправился вместе с отцом. Местный житель самостоятельно искал сына, но безуспешно. В результате ему пришлось обратиться за помощью к спасателям.
Спустя два с половиной часа потерявшегося нашли спасатели МЧС России в десяти километрах от места рыбалки. Юноше медпомощь не потребовалась.
пресс-служба ГУ МЧС
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Фото и видео: ГУ МЧС России
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