Сотрудники МЧС нашли потерявшегося подростка

В Калининградской области спасатели помогли 16-летнему юноше вернуться к отцу.

Российские специалисты из ГУ МЧС нашли потерявшегося подростка в Калининградской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления экстренного ведомства страны в социальных сетях. Эксперты объяснили, что 16-летний юноша пропал на территории поселка Богдановка. Молодой человек исчез во время рыбалки, на которую он отправился вместе с отцом. Местный житель самостоятельно искал сына, но безуспешно. В результате ему пришлось обратиться за помощью к спасателям.

Спустя два с половиной часа потерявшегося нашли спасатели МЧС России в десяти километрах от места рыбалки. Юноше медпомощь не потребовалась. пресс-служба ГУ МЧС

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Фото и видео: ГУ МЧС России