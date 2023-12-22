Санкт-Петербург обновил температурный максимум 2024 года

Каков будет точный максимум сегодняшнего дня станет известно после 21 часа.

Санкт-Петербург 24 мая обновил температурный максимум года. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале.

К 15:00 воздух в Северной столице по данным городской метеостанции прогрелся до +26,8 градусов. Это самое высокое значение температуры с начала нынешнего года.

Каков будет точный максимум сегодняшнего дня станет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров.

МЧС: в Петербурге 25 мая ожидаются ливни и грозы.

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Фото: Piter.tv (архив)