По предварительной версии, пожар начался из-за неисправности холодильника.

В Приморье огнеборцы спасли четырех человек на пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в Уссурийске. Поступило сообщение о возгорании квартиры в двухэтажном доме. Площадь огня составила 15 квадратных метров. Мужчина, женщина и двое детей оказались заблокированными на балконе.

Прибывшие на место сотрудники МЧС спасли всех членов семьи. В тушении огня участвовали 12 специалистов и три единицы техники. По предварительной версии, пожар начался из-за неисправности холодильника.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области шесть человек погибли на пожаре.

Видео: МЧС России