По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

В Ростовской области шесть человек погибли на пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в хуторе Страхов. Поступило сообщение о возгорании дома, в котором проживали рабочие. Четверо человек смогли выбраться из жилья, двое пострадали.

Площадь огня составила 100 квадратных метров. В его тушении участвовали 18 специалистов и шесть единиц техники. Сотрудники МЧС обнаружили тела шестерых человек. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Ранее мы сообщали, что в Нальчике потушили пожар на складе.

Видео: МЧС России