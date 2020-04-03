Видео: В Приморье обрушился мост под легковым автомобилем

По обрушившемуся мосту давно было запрещено проезжать большегрузам.

В Приморском крае обрушился автомобильный мост вместе с машиной.

ЧП произошло сегодня, 3 апреля, в Шкотовском районе Приморья, сообщает ТАСС. В районе произошло частичное обрушение моста через реку Суходол во время проезда легковой иномарки. По предварительным данным пострадавших нет. На опубликованном видео в соцсетях видно, что владелец авто ходит рядом с машиной. В соцсетях пишут, что водитель хромал.

На место ЧП выехали специалисты и спасатели. Мост давно был в аварийном состоянии и по нему был запрещен проезд грузового транспорта.

Сегодня ранее:Во Владивостоке нашли всех сбежавших пассажиров из Бангкока

Видео: YouTube/LifeDV