В Приморье на встрече роуп-джамперов погиб экстремал

Еще один человек получил травмы.

На встрече экстремалов в честь 8-летия объединения погиб роуп-джампер.

Трагедия произошла во вторник в Хасанском районе Приморья на мысе Парящей Черепахи. Для празднования дня рождения клуба экстремалов собралось около 200 человек. Ночью два участника объединения сорвались со скалы. Один из них погиб на месте, второй получил тяжелые травмы.

В бухту можно попасть только с воды, сообщает "Инерфакс Россия". Для помощи пострадавшему были вызваны спасатели.

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Фото:Instagram/olganavt17, arictokratka