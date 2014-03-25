В Приморье грузовик насмерть задавил школьника

Грузовик на территории города Уссурийск насмерть задавил четвероклассника, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления по Приморскому краю. Полицейские распространили в социальных сетях кадры с дорожной трагедией. В кадре камера уличного видеонаблюдения зафиксировала, как транспортное средство останавливается на пешеходном переходе из-за небольшого затора. В этот момент школьник подъехал к переходу на велосипеде. Затем ребенок слез со своего транспорта и начал обходить перегородившую "зебру" кабину большегрузной машины. В этот же момент грузовик начинает движение и сбивает потерпевшего.
В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик 2014 года рождения погиб. На месте автоаварии работают сотрудники полиции.
пресс-служба полиции Приморья
Известно, что автомобиль марки Sitrak совершил наезд на несовершеннолетнего мальчика в районе дома под номером три на улице Садовой. Сейчас специалисты устанавливают причины и условия ДТП, которые привели к гибели ребенка.
В Новосибирской области задержаны подозреваемые в серии краж из частных загородных домов.
Фото и видео: Вконтакте / Полиция Приморья
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