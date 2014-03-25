В Новосибирской области задержаны подозреваемые в серии краж из частных загородных домов

Супруги из Алтайского края вместе со знакомым незаконно проникали в дома, владельцев которых не было на месте.

Российские правоохранительные органы при силовой поддержке Росгвардии поймали подозреваемых в серии краж из частных загородных домов на территории Новосибирской области. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. В полиции уточнили, что злоумышленники действовали по одной криминальной схеме. Сначала они проезжали на личном автомобиле мимо зданий, выдавая себя за торговцев антиквариатом В ходе такой деятельности преступники узнавали, в каких домовладениях отсутствуют владельцы. Найдя такое хозяйство, правонарушители повреждали замки во входных дверях и отжимали окна. Далее злоумышленники проникали в жилые постройки и похищали найденные внутри ювелирные изделия и денежные средства. Задержание банды произошло в тот момент, когда сообщники в очередной раз пытались пробраться в частное домовладение. Подельниками оказались три жителя Алтайского края. Речь идет о двух супругах и их знакомом в возрасте от 18 до 36 лет.

В машине задержанных, принадлежащей 36-летнему мужчине, обнаружена часть украденного: золотые изделия и мобильные телефоны. пресс-служба МВД по региону

На текущий момент оперативниками установлена причастность жителей Алтайского края к семи противоправным эпизодам, совершённым на территории Мошковского, Тогучинского и Черепановского районов. Похищенные вещи сообщники сдавали в ломбард, а вырученные за это деньги тратили на личные нужды. Общая сумма материального ущерба составила около одного миллиона рублей. Ведется уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения для фигурантов расследования.

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Фото и видео: МВД Медиа