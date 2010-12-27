В Прикамье 11-летняя девочка попала в реанимацию из-за средства для розжига

Родители ребенка собирались готовить шашлыки и воспользовались средством для розжига.

В Прикамье девочка получила сильнейшие ожоги и попала в реанимацию, отдыхая с родителями на шашлыках.

В Пермской области родители и 11-летняя девочка решили полакомиться шашлыками. Для розжига угля в мангале один из родителей воспользовался средством для розжига с нарушением техники безопасности. Произошла вспышка, от которой пострадала их дочь.

Ребенок получил сильнейшие ожоги и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Следственные органы по данному факту проводят проверку.

Сегодня ранее: В Новосибирске годовалая девочка разбилась, выпав из окна, оставшись без присмотра взрослых.