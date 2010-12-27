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В Прикамье 11-летняя девочка попала в реанимацию из-за средства для розжига
11 июня, 10:22
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MShaffter

В Прикамье 11-летняя девочка попала в реанимацию из-за средства для розжига

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Родители ребенка собирались готовить шашлыки и воспользовались средством для розжига.

В Прикамье девочка получила сильнейшие ожоги и попала в реанимацию, отдыхая с родителями на шашлыках.

В Пермской области родители и 11-летняя девочка решили полакомиться шашлыками. Для розжига угля в мангале один из родителей воспользовался средством для розжига с нарушением техники безопасности. Произошла вспышка, от которой пострадала их дочь. 

Ребенок получил сильнейшие ожоги и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Следственные органы по данному факту проводят проверку.

Сегодня ранее: В Новосибирске годовалая девочка разбилась, выпав из окна, оставшись без присмотра взрослых.

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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