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В Иркутской области сотрудников ПФР заподозрили в хищении более 600 тысяч рублей

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Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

В Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудников регионального отделения Пенсионного фонда России. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, работники учреждения осуществили хищение денежных средств в размере 600 тысяч рублей из территориальных подразделений ПФР Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Уголовное дело было возбуждено по статье о мошенничестве. В настоящее время сотрудники СК проводят обыски и иные следственные действия.

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Видео: СУ СКР по Иркутской области

Теги: иркутская область, мошенничество, пфр, хищение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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