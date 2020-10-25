В Иркутской области сотрудников ПФР заподозрили в хищении более 600 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

В Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудников регионального отделения Пенсионного фонда России. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, работники учреждения осуществили хищение денежных средств в размере 600 тысяч рублей из территориальных подразделений ПФР Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Уголовное дело было возбуждено по статье о мошенничестве. В настоящее время сотрудники СК проводят обыски и иные следственные действия.

Ранее противница вакцинации распылила дихлофос в лица росгвардейцев в Вологде.

Видео: СУ СКР по Иркутской области