В Приамурье потушили пожар на угольном разрезе. Об этом сообщили в пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.
Инцидент произошел в Райчихинске. Площадь огня составила 800 квадратных метров. В тушении были задействованы ПЧ-58 Амурского центра ГЗ и ПБ города, а также шесть единиц техники. Отмечается, что пострадавших нет. Причина возгорания и размер ущерба устанавливаются.
Ранее мы сообщали, что в Челябинске потушили крупный пожар в промзоне.
Видео: Telegram / Амурские спасатели (Амурский центр ГЗ и ПБ)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все