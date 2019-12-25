Причина возгорания и размер ущерба устанавливаются.

В Приамурье потушили пожар на угольном разрезе. Об этом сообщили в пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

Инцидент произошел в Райчихинске. Площадь огня составила 800 квадратных метров. В тушении были задействованы ПЧ-58 Амурского центра ГЗ и ПБ города, а также шесть единиц техники. Отмечается, что пострадавших нет. Причина возгорания и размер ущерба устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что в Челябинске потушили крупный пожар в промзоне.

Видео: Telegram / Амурские спасатели (Амурский центр ГЗ и ПБ)