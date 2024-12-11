  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:30
21
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Приамурье на пожаре погибли четыре человека

0 0

Причину пожара установят эксперты.

В Приамурье на пожаре погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 26 января в городе Свободном. Поступило сообщение о возгорании деревянного дома. При тушении сотрудники МЧС обнаружили тела четырех погибших.

Площадь огня составила 56 квадратных метров. В его тушении участвовали 12 специалистов и четыре единицы техники. Причину пожара установят эксперты.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирске потушили пожар в колледже.

Видео: МЧС России

Теги: жертвы, жилой дом, мчс россии, пожар, приамурье
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии