Причину пожара установят эксперты.

В Приамурье на пожаре погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел вечером 26 января в городе Свободном. Поступило сообщение о возгорании деревянного дома. При тушении сотрудники МЧС обнаружили тела четырех погибших.

Площадь огня составила 56 квадратных метров. В его тушении участвовали 12 специалистов и четыре единицы техники. Причину пожара установят эксперты.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирске потушили пожар в колледже.

Видео: МЧС России