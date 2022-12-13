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В Прачечном переулке сгорел "Форд"
Сегодня, 10:43
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В Прачечном переулке сгорел "Форд"

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С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

Накануне вечером, 18 марта, в Адмиралтейском районе произошел пожар. В Прачечном переулке у дома № 5 вспыхнула иномарка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 22:32. В автомобиле "Форд" сгорели все сгораемые части. Кроме того, огонь перекинулся на припаркованную рядом "Газель". 

В 22:53 пожар был ликвидирован. С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины. 

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее на Piter.tv: на улице Кораблестроителей ночью во время пожара погибли два человека.

Фото: Piter.tv

Теги: горела машина, мчс, пожарные, прачечный переулок, центр петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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