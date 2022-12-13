В Прачечном переулке сгорел "Форд"

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

Накануне вечером, 18 марта, в Адмиралтейском районе произошел пожар. В Прачечном переулке у дома № 5 вспыхнула иномарка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 22:32. В автомобиле "Форд" сгорели все сгораемые части. Кроме того, огонь перекинулся на припаркованную рядом "Газель".

В 22:53 пожар был ликвидирован. С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее на Piter.tv: на улице Кораблестроителей ночью во время пожара погибли два человека.

Фото: Piter.tv