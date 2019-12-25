В Понедельник в Петербурге ожидается дождь

Температура воздуха поднимется до +9 градусов.

Понедельник, 20 апреля, начнется для жителей Петербурга с дождливой погоды. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ссылаясь на прогноз от ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Днем небо немного прояснится, а столбик термометра, вероятно, поднимется до отметки +9 градусов. Северо-западный ветер разгонится до 9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет постепенно повышаться.

Ранее мы писали, что синоптики пообещали в России теплую майскую погоду.

Фото: Pixabay