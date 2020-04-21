В Польше объяснили русофобские настроения некоторых политиков

Однако если Вашингтон начнет сближаться с Москвой, то русофобия может исчезнуть.

Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский рассказал Myśl Polska о причинах русофобских настроений у некоторых польских политиков. Он считает, что таким образом они стараются угодить США.

По его словам, антироссийский характер носит союз Варшавы и Вашингтона. Витольд Модзелевский подчеркивает, что если Вашингтон начнет сближаться с Москвой, то в Польше русофобские настроения исчезнут.

"И что сделают тогда ненавистники, которые вложили столько сил в борьбу с "российской угрозой"? Ответ прост: они сменят позицию, поскольку прежняя перестанет быть выгодной", — сказал автор статьи.

Профессор резюмировал, что американские власти поддерживают демократию в Польше уже долгие годы за счет инвестиций на политическом рынке.

Видео: YouTube / Witold Modzelewski