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В Полежаевском парке задержали владельца интернет-магазина по продаже наркотиков
Сегодня, 19:56
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В Полежаевском парке задержали владельца интернет-магазина по продаже наркотиков

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Мужчина прятал в Петербурге "закладки" с мефедроном.

Сотрудники полиции задержали петербуржца, который открыл на черном рынке в Интернете магазин по продаже наркотиков. При себе у 23-летнего "бизнесмена" было 0,35 граммов запрещенного вещества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону в субботу, 25 декабря.

Злоумышленника задержали в среду, 22 декабря. При допросе подозреваемого выяснилось, что он спрятал еще девять "закладок" в Полежаевском парке, стражи порядка нашли все. Экспертиза показала, что в пакетиках находился мефедрон. Позже стало известно, что молодой "предприниматель" открыл интернет-магазин, где продавал запрещенные препараты. 

Возбуждено уголовное дело. Молодого человека поместили в изолятор. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Колпино правоохранители задержали пару, в квартире которой нашли наркотики.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

 

 

Теги: задержали распространителя наркотиков, наркотики, полежаевский парк, правоохранители
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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