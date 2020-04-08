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В Колпино правоохранители задержали пару, в квартире которой нашли наркотики
Сегодня, 10:52
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В Колпино правоохранители задержали пару, в квартире которой нашли наркотики

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Мужчина и женщина уже имеют судимости.

В поселке Тельмана стражи порядка проверили одну из квартир в доме №7/1. В ней они обнаружили 314 граммов наркотиков. В Колпино правоохранителям удалось задержать пару, которая проживает в этом доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу. 

Подозреваемых поймали на Пролетарской улице у дома № 133. 40-летних мужчину и женщину доставили в участок. Выяснилось, что пара была уже судима. 

Эксперты установили, что белая смесь, которую обнаружили в поселке Тельмана, содержит мефедрон. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в этом году в Петербурге прикрыли четыре подпольные нарколаборатории и два интернет-магазина.

Фото: Pexels

 

Теги: колпино, мефедрон, наркотики, полиция, поселок тельмана
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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