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В Польше в городе Коло домой вернулся пьяный кабан
Сегодня, 17:34
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ProkVad
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В Польше в городе Коло домой вернулся пьяный кабан

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Пьяный кабан в Польше вернулся домой после недельного отсутствия

Житель Польши и по совместительству хозяин кабана уже не рассчитывал, что найдёт своего друга. Но спустя неделю кабан вернулся домой в пьяном состоянии. Его обнаружил один из фермеров. По его словам, они хранили забродившие фрукты для домашнего вина на складе, в связи с чем кабан услышал запах и объелся ими.

«Фрукты из домашнего вина сделали свое дело», — написал Ковальски в своем Facebook, выложив фотографию спящего кабана.

Как утверждает хозяин кабана Павел Ковальски, первый считается диким, но прирученным. 

Фото: pixabay; Facebook / Pawel Kowalski

Теги: алкоголь , кабан , польша , пропал
Категории: Мировые новости Лента новостей

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