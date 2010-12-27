В Польше в городе Коло домой вернулся пьяный кабан

Пьяный кабан в Польше вернулся домой после недельного отсутствия

Житель Польши и по совместительству хозяин кабана уже не рассчитывал, что найдёт своего друга. Но спустя неделю кабан вернулся домой в пьяном состоянии. Его обнаружил один из фермеров. По его словам, они хранили забродившие фрукты для домашнего вина на складе, в связи с чем кабан услышал запах и объелся ими.

«Фрукты из домашнего вина сделали свое дело», — написал Ковальски в своем Facebook, выложив фотографию спящего кабана.

Как утверждает хозяин кабана Павел Ковальски, первый считается диким, но прирученным.

Фото: pixabay; Facebook / Pawel Kowalski