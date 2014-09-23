По информации источника, три автомобиля полностью выгорели.

В Подольске горят автомобили рядом со зданием ГИБДД. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, три автомобиля полностью выгорели. Кроме того, огонь повредил еще одну машину, гараж и сарай. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения ликвидировали огонь. Данных о пострадавших не поступало, причины пожара устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что в Тернополе на западе Украины загорелся завод.

Видео: Telegram / SHOT