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В Подмосковном ТЦ металлическая дверь упала на 5-летнего ребенка
Сегодня, 11:17
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MShaffter

В Подмосковном ТЦ металлическая дверь упала на 5-летнего ребенка

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Мальчик находился в ТЦ вместе с отцом.

Накануне, 25 августа, в Подмосковье в ТЦ на ребенка упал выставочный образец металлической двери.

Сообщается, что 5-летний мальчик был в ТЦ "Идеальный дом" в Солнечногорске вместе со своим отцом. Пока мужчина разговаривал с продавцами, мальчик остался ненадолго без присмотра. В один из моментов выставочный образец железной двери упал на ребенка.

Мальчика на вертолете госпитализировали в столичную клинику. Следственные органы по данному факту ведут проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

Сегодня ранее: В Ростовской области в больнице умерла годовалая девочка, которая была травмирована потолочным вентилятором в ресторане.

Фото: ayle

Теги: новости московской области, новости россии, пострадал ребенок, происшествия
Категории: Происшествия, Лента новостей, Новости России,

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