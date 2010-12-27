В Подмосковном ТЦ металлическая дверь упала на 5-летнего ребенка

Мальчик находился в ТЦ вместе с отцом.

Накануне, 25 августа, в Подмосковье в ТЦ на ребенка упал выставочный образец металлической двери.

Сообщается, что 5-летний мальчик был в ТЦ "Идеальный дом" в Солнечногорске вместе со своим отцом. Пока мужчина разговаривал с продавцами, мальчик остался ненадолго без присмотра. В один из моментов выставочный образец железной двери упал на ребенка.

Мальчика на вертолете госпитализировали в столичную клинику. Следственные органы по данному факту ведут проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

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Фото: ayle