В Подмосковье загорелся крупный склад

Информации о пострадавших пока не поступало.

Утром в субботу, 21 марта, поступило сообщение о масштабном пожаре в Подмосковье. По данным местных спасателей, площадь возгорания на одном из складов Дмитровского завода гибкой упаковки достигла 60 тысяч квадратных метров. МЧС готовит авиацию и пожарный поезд для тушения пожара в здании, где уже обвалилась кровля.

Информация о пострадавших в результате пожара пока не поступала.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге на проспекте Ветеранов загорелся ресторан грузинской кухни.

Фото, видео: "ВКонтакте" / Это Дмитров, детка!