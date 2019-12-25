В Подмосковье в цирке медведь напал на дрессировщика и ребенка

У ребенка раны на голове, у мужчины ранены руки.

В цирке-шапито медведь напал на сына дрессировщика.

ТАСС сообщает, что инцидент произошел накануне, 1 октября, в цирке-шапито в "Реутов-парке" на Носовихинском шоссе. После выступления медведя в наморднике вели по улице. В какой-то момент медведь стащил лапой намордник и укусил за голову 12-летнего сына дрессировщика. Отец отогнал медведя от ребенка и получил травмы руки.

Мальчика и отца госпитализировали. Все раны зашили, их жизни и здоровью ничего не угрожает. На место ЧП выезжали полиция и следователи для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее:На Камчатке застрелили медведя, который напал на туристку из Москвы

Фото:pixabay