В Подмосковье при пожаре погибли шесть человек

Еще одна женщина смогла спастись.

Шесть человек стали жертвами возгорания, произошедшего на территории садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) "Снегирь" в Истринском районе Московской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления экстренного ведомства. Специалисты ГУ МЧС уточнили, что пламя охватило двухэтажное жилое здание на площади 80 квадратных метров. С места инцидента удалось госпитализировать только одну женщину. Она отправлена под присмотр медиков в Красногорскую районную больницу. Открытое горение ликвидировано в 08:55 утра по местному времени.

В 5.18 локализация на площади 80 метров. В 6.18 до прибытия пожарных пострадавшая женщина была госпитализирована. В результате пожара шесть человек погибли, один пострадал источник из ГУ МЧС РФ по Подмосковью

Из дома на Заозёрной улице эвакуировали 6 человек из-за загоревшегося мусора.

Фото и видео: ГУ МЧС России