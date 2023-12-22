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В Подмосковье при пожаре погибли шесть человек

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Еще одна женщина смогла спастись.

Шесть человек стали жертвами возгорания, произошедшего на территории садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) "Снегирь" в Истринском районе Московской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления экстренного ведомства. Специалисты ГУ МЧС уточнили, что пламя охватило двухэтажное жилое здание на площади 80 квадратных метров. С места инцидента удалось госпитализировать только одну женщину.  Она отправлена под присмотр медиков в Красногорскую районную больницу. Открытое горение ликвидировано в 08:55 утра по местному времени.

В 5.18 локализация на площади 80 метров. В 6.18 до прибытия пожарных пострадавшая женщина была госпитализирована. В результате пожара шесть человек погибли, один пострадал

источник из ГУ МЧС РФ по Подмосковью

Из дома на Заозёрной улице эвакуировали 6 человек из-за загоревшегося мусора.

Фото и видео: ГУ МЧС России

Теги: гу мчс, погибли люди, подмосковье, регионы
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Пожар, Новости России,

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