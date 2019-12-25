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В Подмосковье несовершеннолетняя школьница умерла в подъезде от наркотиков
Сегодня, 16:04
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MShaffter

В Подмосковье несовершеннолетняя школьница умерла в подъезде от наркотиков

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Девушка ушла накануне вечером из дома и не вернулась.

В Московской области в Путилково г.о. Красногорска в подъезде многоэтажки нашли мертвую 17-летнюю школьницу, сообщает РИА Новости.

Смерть подростка наступила примерно 12 часами ранее. Видимых следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Предварительно установлена, что несовершеннолетняя скончалась от отравления наркотиками. 

Уточняется, что девушка ушла из дома накануне вечером.

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Фото:Piter.TV

Теги: девочка наркоманша, новости московской области, подростки наркоманы, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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