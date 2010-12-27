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В Подмосковье нашли обезглавленное тело молодого фотографа
Сегодня, 9:53
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MShaffter

В Подмосковье нашли обезглавленное тело молодого фотографа

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Убийцу 37-летнего мужчины ищут.

В Подмосковье обнаружили тело без головы 37-летнего москвича.

Следственные органы СУ СК РФ по Московск4ой области сообщают, что 10 декабря вблизи автобусной остановки в деревне Никифорово г.о. Лосино-Петровский найдено тело без головы 37-летнего москвича. Установлено, что мужчина к этому времени был мертв около суток. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Лицо, причастное к убийству, устанавливают. Следствию стало известно, что мужчина отправился в лес для фотосъемки животных.

следователями-криминалистами с применением специальной криминалистической техники осмотрено место происшествия, изъяты предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. 

СУ СК РФ по Московской области

Расследование уголовного дела продолжается.

Сегодня ранее: В частном детском саду при невыясненных обстоятельствах умерла годовалая девочка.

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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