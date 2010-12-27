В Подмосковье нашли обезглавленное тело молодого фотографа

В Подмосковье обнаружили тело без головы 37-летнего москвича.
Следственные органы СУ СК РФ по Московск4ой области сообщают, что 10 декабря вблизи автобусной остановки в деревне Никифорово г.о. Лосино-Петровский найдено тело без головы 37-летнего москвича. Установлено, что мужчина к этому времени был мертв около суток.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Лицо, причастное к убийству, устанавливают. Следствию стало известно, что мужчина отправился в лес для фотосъемки животных.
следователями-криминалистами с применением специальной криминалистической техники осмотрено место происшествия, изъяты предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
СУ СК РФ по Московской области
Расследование уголовного дела продолжается.
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Фото: pixabay.com
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