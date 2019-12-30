В Подмосковье накрыли русско-украинскую группировку, производившую наркотики

В Серпухове с поличным сотрудниками ФСБ задержаны 3 граждан России и 2 граждан Украины.

В Подмосковье в Серпухове ФСБ задержала с поличным 5 членов ОПГ, которые производили наркотики для продажи через интернет.

ТАСС со ссылкой ЦОС ФСБ сообщает, что в Серпухове Московской области задержаны 5 активных членов группировки, которые причастны к производству и сбыту крупных партий наркотических веществ через интернет. Среди задержанных 3 гражданина России и 2 Украины. При обыске изъято не менее 66 кг мефедрона и более 600 литров жидкости, содержащей синтетические наркотические средства. Кроме того обнаружены химические реагенты и оборудование.

Примечательно, что все члены ОПГ соблюдали строжайшую конспирацию. Все действия осуществлялись и координировались через интернет. В ФСБ первоначально поступила информация, что на территории России ведется продажа наркотических веществ в особо крупных размерах.

Предпринятыми мерами установлены активные участники организованной преступной группы и местонахождение лаборатории, определено ролевое участие каждого в незаконных операциях, подтвержден системный характер осуществляемой ими противоправной деятельности ЦОС ФСБ

Фото: ФСБ