В Подмосковье 18-летний отец насмерть забил двухмесячного сына

Появились жуткие подробности убийства грудного ребенка.

В подмосковной Балашихе 18-летний парень забил насмерть 2-месячного сына еще в июне, только сейчас появились подробности.

В больницу поступил 2-месячный ребенок с сильной рвотой. Врачи диагностировали у младенца черепно-мозговую травму. Несмотря на все усилия медиков, жизнь малыша спасти не удалось. Ребенок от полученных травм скончался.

Когда за дело принялась полиция, то сразу было выяснено, по характеру травм, что младенца жестоко избили. В этот день с ребенком оставался его отец, которому недавно исполнилось 18. На молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ребенка, повлекшее за собой смерть".

Также ведутся следственные мероприятия и с матерью погибшего младенца, которая на 10 лет старше отца ребенка.

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