  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Пикалево неизвестный злоумышленник пырнул ножом в живот местного жителя
Сегодня, 13:01
185
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Пикалево неизвестный злоумышленник пырнул ножом в живот местного жителя

0 0

Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

В Пикалево неизвестный пырнул ножом в живот выпившего местного жителя. Пострадавшего госпитализировали.

По информации Piter.tv, инцидент произошел на Школьной улице у дома № 64. Помощь медиков понадобилась 37-летнему мужчине. 

Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии. Стражи порядка проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: сотрудники уголовного розыска Главка задержали строителя, который подозревается в убийстве петербурженки.

Фото: Piter.tv

Теги: мвд, нападение, пикалево, полиция, пырнул ножом, школьная улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии