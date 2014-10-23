В Пикалево неизвестный злоумышленник пырнул ножом в живот местного жителя

Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

В Пикалево неизвестный пырнул ножом в живот выпившего местного жителя. Пострадавшего госпитализировали.

По информации Piter.tv, инцидент произошел на Школьной улице у дома № 64. Помощь медиков понадобилась 37-летнему мужчине.

Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии. Стражи порядка проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: сотрудники уголовного розыска Главка задержали строителя, который подозревается в убийстве петербурженки.

Фото: Piter.tv