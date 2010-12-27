В Петропавловской крепости откроется фотовыставка к 315-летию Кронштадта

На ней представят архивные и современные фотографии города-острова.

Сегодня 29 июля, Кронштадт празднует свой 315-й день рождения. В честь этого во вторник, 30 июля, на территории Петропавловской крепости откроется фотовыставка. Об этом сообщил комитет по культуре Петербурга.

Она появится в 16:00 на Соборной площади. Восемь стендов посвятили современному городу-острову, а еще восемь - его истории. Выставку подготовили Музей истории Кронштадта и Государственный музей истории Санкт-Петербурга.

Посетители увидят снимки с визита Николая Второго в кронштадтский гарнизон, освящение Морского собора, проводы на Великую Отечественную войну и многое другое. И по сей день Кронштадт является символом военно-морской славы России.

Вход на фотовыставку свободный.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что парад ВМФ в Кронштадте посетили 27 тысяч человек.

Фото: pixabay.com