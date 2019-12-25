На Камчатке сохраняется штормовое предупреждение.

В Петропавловске-Камчатском из-за ветра отменили занятия в школах. Об этом заявили представители городской администрации. Ранее в ГУ МЧС по региону заявили о штормовом предупреждении на 8 и 9 апреля на береговой линии и акватории Охотского моря и Тихого океана на Камчатке. Синоптики отметили, что в районе пришел мощный циклон с сильными осадками. Ожидался ураганный ветер. Опасения экспертов подтвердились.

Во всех школах города отменены занятия. мэрия города

Известно, что в ночь на 9 апреля порывы ветра повредили обшивку многоэтажных зданий, а также уличные объекты. Оборванными оказались провода. Повреждены автомобили и повалены деревья. По устранению последствий непогоды создана оперативная бригада. На 9 апреля объявлено штормовое предупреждение в акватории Берингова моря. Угроза сохранится до 11 числа.

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