В Петроградском районе задержали подозреваемого в педофилии

На задержанного пожаловался учитель гимназии за чрезмерное внимание к его дочери.

В Петроградском районе задержали 42-летнего подозреваемого в педофилии. Об этом Piter.tv рассказал источник в правоохранительных органах.

Накануне в полицию обратился 22-летний молодой человек, который сообщил, что в доме на Зверинской улице "удерживают педофила", на его смартфоне имелась переписка с несовершеннолетней. Правоохранительные органы прибыли на место происшествия и задержали 42-летнего безработного мужчину.

На задержанного в полицию пожаловался учитель гимназии, который заявлял, что тот днем на улице пытался поцеловать, а также трогал за грудь его 17-летнюю приёмную дочь. Подозреваемого поместили в изолятор, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Травмой малыша, которому нет и года, завершилась ссора двух молодых людей в Выборгском районе города.

Фото: Piter.tv