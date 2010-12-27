Полиция задержала подозреваемого угонщика Kia Rio в Петроградском районе

Автомобиль угнали, пока водитель заливал в бак охлаждающую жидкость.

В воскресенье, 21 июля у дома №44 на Петроградской набережной пассажир Kia Rio угнал автомобиль, пока его водитель заливал в бак охлаждающую жидкость. Подозреваемого задержали, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел около 6:00. Угнанный автомобиль нашли в Калининском районе.

По подозрению в грабеже задержали 34-летнего местного жителя, который работает менеджером. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что полиция задержала угонщика Hyundai Solaris в Московском районе.

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