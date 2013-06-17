Пожарный стрелял по окнам соседки на Зверинской улице

У стрелка изъяли пневматический пистолет и три пули.

Накануне в полицию Петербурга обратилась 40-летняя жительница Петроградского района, работающая врачом в офтальмологическом центре. Она заявила, что по окнам ее квартиры на Зверинской улице, 17, стрелял неизвестный. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали стрелка по "горячим следам". Им оказался 37-летний сосед потерпевшей, который работает пожарным. У него изъяли пневматический пистолет и три пули.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Пожарного отпустили под обязательство о явке.

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