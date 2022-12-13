В Петроградском районе горела комната в коммунальной квартире

Огонь охватил восемь "квадратов".

Сегодня днем в Петроградском районе вспыхнула коммунальная квартира. Пожар произошел на Большом проспекте П. С. в доме № 16/1. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:07. Выяснилось, что огонь распространился по жилой комнате.

В 8-комнатной коммунальной квартире в комнате площадью 15 кв. метров происходило горение обстановки на площади 7 кв. метров. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины. В 15:01 пожар потушили.

Сведения о пострадавших не поступали.

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Фото: Piter.tv