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В Петроградском районе горела комната в коммунальной квартире
Сегодня, 15:05
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В Петроградском районе горела комната в коммунальной квартире

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Огонь охватил восемь "квадратов".

Сегодня днем в Петроградском районе вспыхнула коммунальная квартира. Пожар произошел на Большом проспекте П. С. в доме №  16/1. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:07. Выяснилось, что огонь распространился по жилой комнате. 

В 8-комнатной коммунальной квартире в комнате площадью 15 кв. метров происходило горение обстановки на площади 7 кв. метров.

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

С огнем боролись 15 спасателей  и три спецмашины. В 15:01 пожар потушили.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее на Piter.tv: председатель Следкома потребовал провести проверку после пожара в Доме Орбели в Павлово.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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