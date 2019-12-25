На Ропшинском шоссе пьяный водитель с наркотиками в кармане пытался дать взятку инспектору ДПС

Вещество изъяли, возбуждено уголовное дело о даче взятки.

Утром 17 марта на Ропшинском шоссе в Петродворцовом районе Петербурга инспекторы ДПС остановили "Ауди", водитель которого был явно нетрезв. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, мужчина неустойчиво стоял на ногах и вел себя несоответствующе обстановке.

В ходе разговора с инспекторами автомобилист признался, что у него в кармане лежит амфетамин, а затем попытался передать полицейскому 45 тысяч рублей. За взятку мужчина рассчитывал улизнуть от наказания за вождение в пьяном виде и хранение наркотиков. Инспектор от денег отказался и немедленно доложил о случившемся руководству.

Возбуждено уголовное дело о даче взятки, в отношении водителя составили административный протокол о вождении в нетрезвом виде. Вещество изъяли и направили на экспертизу.

Ранее мы рассказывали, что суд помог петербуржцу восстановиться на работе после несправедливого увольнения.

Фото: Piter.TV