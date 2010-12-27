В Петергофе снесут незаконный хостел на улице Первого Мая

Суд поддержал Прокуратуру в в просе законности хостела в Петергофе.

В Петергофе администрация района проследит за сносом незаконного хостела. Об этом заявили представители пресс-службы Госстройнадзора Петербурга. Ранее судебная инстанция удовлетворила иск Прокуратуры с требованием демонтажа здания. По мнению представителей надзорного ведомства, строение не подходит для эксплуатации.

Отметим, что генеральный директор хостела считает, что постройка создана в соответствии с нормами и полностью законна. Однако, компанию "ЕСН" обязали снести спорный объект по улице Первого мая.

Напомним, что конкурс на реконструкцию СКК "Петербургский" объявят осенью.

Фото: Piter.tv