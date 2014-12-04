Ноты с панно Дубового кабинета Петра I расшифровали в Петергофе

В ходе экспертизы специалисты перевели ноты со старофранцузского и сопранового ключей в современную нотацию. В результате было установлено, что музыка принадлежит Жану-Батисту Люлли — композитору, работавшему при дворе короля Франции Людовика XIV.

В музее "Петергоф" специалисты сумели расшифровать ноты, которые находились на панно в Дубовом кабинете Большого дворца. Музыканты из Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова исполнили восстановленную музыку на старинных инструментах в этом кабинете. Об этом сообщила пресс-служба ГМЗ Петергоф.

Ранее автора музыкального произведения не удавалось установить. В ходе экспертизы специалисты перевели ноты со старофранцузского и сопранового ключей в современную нотацию. В результате было установлено, что музыка принадлежит Жану-Батисту Люлли — композитору, работавшему при дворе короля Франции Людовика XIV.

Как отметил заведующий отделом "Большой дворец" Сергей Бондарев, символично, что уникальная атрибуция мелодий состоялась в год юбилея двух мастеров, создавших оформление Дубового кабинета. В 2024 году исполняется 345 лет со дня рождения Жана Батиста Леблона и 340 лет со дня рождения Николя Пино.

Композиция включает фрагменты пролога к опере "Роланд" Люлли и отражает цели создателей Дубового кабинета — прославление Петра I и России. Научное исследование провели Сергей Бондарев и Елена Чупахина.