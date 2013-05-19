Осенний фестиваль фонтанов в Петергофе будет приурочен к 225-летию Пушкина

Фестиваль пройдет в новом формате, который охватит не только Большой каскад, но и другие уголки Нижнего парка.

Осенний фестиваль фонтанов в Петергофе состоится 20 и 21 сентября. В этом году он будет посвящен сказкам Александра Пушкина. Об этом рассказал директор музея-заповедника Роман Ковриков.

Фестиваль пройдет в новом формате, который охватит не только Большой каскад, но и другие уголки Нижнего парка. Это мероприятие приурочено к Году семьи и 225-летию со дня рождения Пушкина. Сказки идеально подходят для объединения этих двух тем, подчеркнул Ковриков.

Нижний парк на два дня превратится в волшебный мир Пушкина с видеопроекциями, арт-объектами, театральными и световыми шоу. Завершится фестиваль великолепным фейерверком. По словам Коврикова, "Сказки Пушкина" – это событие для всей семьи, которое позволит по-новому взглянуть на знакомые с детства истории.

Фонтаны в Петергофе будут работать до середины октября. Ежегодно осенний фестиваль фонтанов отмечает значимые события и даты, а также чествует выдающихся деятелей российской культуры. Мероприятие ежегодно собирает тысячи зрителей из Санкт-Петербурга и гостей города.

Ранее мы сообщили о том, что "Петергоф" запустил образовательный проект об истории и устройстве своих фонтанов.

Фото: ВКонтакте / Петергоф