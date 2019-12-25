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Жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 19 человек
Сегодня, 10:15
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Alena_Zinovieva

Жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 19 человек

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В целом по России подтверждено 123 новых летальных случаев.

За минувшие сутки в Петербурге от новой коронавирусной инфекции скончались еще 19 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

В целом по России за прошедшие 24 часа зарегистрировано 123 новых летальных случаев. Следом за Петербургом по числу умерших следуют Москва (11 человек), Новгородская область (10), Воронежская, Московская, Омская области (по 6) и другие регионы России.

С начала пандемии жертвами коронавируса стали 17 299 россиян. Выздороветь удалось 815 705 пациентам.

Ранее мы писали, что к концу лета коронавирусом переболели от 10% до 13% петербуржцев.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, оперативный штаб, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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