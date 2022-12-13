В Петербурге женщину лишили водительских прав из-за снега на номере

По словам инспектора ДПС, автоледи намеренно залепила передний регистрационный знак на своём Suzuki снегом. Сама машина была чистой.

Петербурженку привлекли к административной ответственности и лишили водительских прав из-за прилипшего к номерам автомобиля снега. Подробности сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

В декабре 2022 года девушку остановил инспектор ДПС. По его словам, автоледи намеренно залепила передний регистрационный знак на своём Suzuki снегом. Сама машина была чистой. Женщина вину не признала и пояснила, что автомобиль был припаркован у дома в снегу, поэтому номера были засыпаны.

Суд назначил наказание в виде лишения права управления транспортом на два месяца.

Фото: pxhere