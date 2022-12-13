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В Петербурге женщину лишили водительских прав из-за снега на номере
Сегодня, 16:26
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге женщину лишили водительских прав из-за снега на номере

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По словам инспектора ДПС, автоледи намеренно залепила передний регистрационный знак на своём Suzuki снегом. Сама машина была чистой.

Петербурженку привлекли к административной ответственности и лишили водительских прав из-за прилипшего к номерам автомобиля снега. Подробности сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

В декабре 2022 года девушку остановил инспектор ДПС. По его словам, автоледи намеренно залепила передний регистрационный знак на своём Suzuki снегом. Сама машина была чистой. Женщина вину не признала и пояснила, что автомобиль был припаркован у дома в снегу, поэтому номера были засыпаны.

Суд назначил наказание в виде лишения права управления транспортом на два месяца.

Фото: pxhere

Теги: водительские права, снег
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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