Петербурженка потеряла в фитнес-клубе кольцо стоимостью 700 тысяч рублей

По заявлению ведется проверка.

В Северной столице горожанка оставила в шкафчике фитнес-клуба кольцо стоимостью 700 тысяч рублей. Об этом Piter.tv сообщает источник в правоохранительных органах.

Так, 28 декабря в полицию обратилась генеральный директор одного из петербургских ООО. Девушка заявила, что потеряла в фитнес-клубе кольцо, украшенное 44 бриллиантами. Общая стоимость ювелирного изделия оценивается в 700 тысяч.

По заявлению ведется проверка.

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Фото: pixabay