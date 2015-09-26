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Петербурженка потеряла в фитнес-клубе кольцо стоимостью 700 тысяч рублей
Сегодня, 9:18
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IRINA_CHALKINA

Петербурженка потеряла в фитнес-клубе кольцо стоимостью 700 тысяч рублей

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По заявлению ведется проверка.

В Северной столице горожанка оставила в шкафчике фитнес-клуба кольцо стоимостью 700 тысяч рублей. Об этом Piter.tv сообщает источник в правоохранительных органах. 

Так, 28 декабря в полицию обратилась генеральный директор одного из петербургских ООО. Девушка заявила, что потеряла в фитнес-клубе кольцо, украшенное 44 бриллиантами. Общая стоимость ювелирного изделия оценивается в 700 тысяч.

По заявлению ведется проверка. 

Ранее мы сообщали о том, что на проспекте Королева мужчина совратил 10-летнюю падчерицу.

Фото: pixabay

Теги: потеряла кольцо, фитнес клуб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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