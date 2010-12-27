"Это смертельно опасно: МЧС запретило петербуржцам выходить на лед

МЧС информирует жителей Северной столицы об усилении ветра 9 марта. Ведомство ссылается на данные синоптиков.
По прогнозам, в субботу, скорость ветра будет достигать 12 метров в секунду. К утру прогнозируется повышение уровня воды до +80… +110 см, днем до +130… +160 см, что может привести к разрушению ледового покрова акватории.
В связи с этим, спасатели предупредили жителей города на Неве, что выход на лед может быть смертельно опасен.
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Фото: lenobl.ru
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