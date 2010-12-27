Защитница обвиняемого в убийстве оказалась на скамье подсудимых

По версии следствия женщина, имея доступ к документам по делу, подменила важные сведения на фальшивые.

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор местной жительнице, пытавшейся спасти преступника от тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Как стало известно, в марте 2017 подсудимая выступала в качестве общественным защитником мужчины, обвиняемого в убийстве. По версии следствия женщина, имея доступ к документам по делу, подменила важные сведения на фальшивые. Оригиналы она позднее уничтожила. Мотивом для этого послужили близкие отношения между обвиняемым и защитником.

Виновная полностью раскаялась в содеянном. Суд назначил ей наказание в виде условного срока в 2,5 года с испытательным сроком в 3 года и штрафом в размере 20 тысяч рублей.

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