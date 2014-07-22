В Петербурге 22 апреля заработал 61 фонтан

Всего в летнем сезоне будут работать 66 водных сооружений.

Специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" 22 апреля запустили большинство городских фонтанов. Всего в этот день заработало 61 сооружение. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Накануне, 21 апреля, при участии Александра Беглова был дан символический старт новому сезону фонтанов. На площади перед РНБ запустили фонтан, отреставрированный в 2021 году.

Впервые после реконструкции также заработают возрожденные в конце прошлого года фонтан в поселке Шушары, фонтан "Скрипка-женщина" в сквере Андрея Петрова и фонтан "У торга" в Зеленогорске.

Уже 1 мая начнут работать комплексы на Московской площади и площади Ленина. Всего в летнем сезоне будут работать 66 водных сооружений.

Фото: Водоканал