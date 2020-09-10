В сентябре в Петербурге запустят автобусный экскурсионный маршрут по блокадным адресам

Участников экскурсии прокатят на аутентичном грузовике ГАЗ-53.

В Петербурге появится экскурсионный маршрут по историческому центру города, соединяющий выставки в двух разных музеях. Сначала посетители придут на выставку "Симфония звучит…" в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда, а позже их отвезут на экспозицию "А музы не молчали…" в народном музее школы № 235 им. Д. Д. Шостаковича. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал специалист научно-просветительского отдела "блокадного "музея Денис Мастридеев.

Мастридеев отметил, что для Петербурга это практически первый подобный межмузейный проект такого уровня, его запустят в сентябре. Он рассчитан на несколько месяцев. Маршрут будет проходить около мест, в которых происходили важные события в период блокады Ленинграда, например, Манежной площади, 4, где жил Василий Монахов, один из организаторов ледовой Дороги жизни и ее первый руководитель. Или Итальянской улице, где работали и работают Филармония, театры Музкомедии и им. Комиссаржевской, а также Дом радио. Общая продолжительность автобусной экскурсии составит от 45 до часа. Перевозить пассажиров будут на грузовике ГАЗ-53. Ее вместимость составляет 15 человек.

Поездки будут осуществляться по субботам в 15:00. Чтобы стать участником экскурсии, нужно оставить заявку на сайте музея.

Фото: ВКонтакте / Музей обороны и блокады Ленинграда