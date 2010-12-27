В Петербурге запустили производство грузовиков мелкоузловой сборки CKD

Шведская компания Scania запустила в Петербурге производство грузовиков абсолютно нового поколения в режиме мелкоузловой сборки CKD. К концу года планируется выпустить около 400 машин. Об этом сообщает представители организации.
Для реализации проекта на заводе было модернизировано оборудование и внедрены новые способы программирования техники. Кроме того, персонал компании прошел переобучение. В дальнейшем опыт Scania в России будет использован в других странах.
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