В Петербурге запустили производство грузовиков мелкоузловой сборки CKD

К концу года планируется выпустить около 400 машин новой серии.

Шведская компания Scania запустила в Петербурге производство грузовиков абсолютно нового поколения в режиме мелкоузловой сборки CKD. К концу года планируется выпустить около 400 машин. Об этом сообщает представители организации.

Для реализации проекта на заводе было модернизировано оборудование и внедрены новые способы программирования техники. Кроме того, персонал компании прошел переобучение. В дальнейшем опыт Scania в России будет использован в других странах.

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