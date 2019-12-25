В Петербурге запустили программу помощи подросткам, пережившим сексуальное насилие

Молодые люди могут бесплатно встретиться с психологом или созвониться с ним онлайн до десяти раз.

В воскресенье, 27 сентября, стало известно о том, что в Петербурге разработали программу программу помощи подросткам, которые пережили сексуальное насилие. Об этом сообщают "Такие дела".

Прграмму запустил проект "Тебе поверят". Подростки смогут бесплатно встретиться с психологом и созвониться с ним онлайн до десяти раз. Юные петербуржцы должны оставить на сайте проекта заявку.

Психологи работают сразу по нескольким направлениям: сексуализированное насилие, нарушение личных границ, сексуальное насилие от партнера, домогательства от сверстников и взрослых. Однако подростки также могут обратиться с проблемами, которые вызвало сексуальное насилие, а именно с одиночеством, депрессией, тревогой и апатией.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге на карантин закрыты один детский сад и 26 классов.

Фото:pixabay