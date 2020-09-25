В Петербурге на карантин закрыты один детский сад и 26 классов

Причиной стало не только распространение COVID-19.

В Петербурге на карантин полностью закрыт один детский сад и 26 классов в 10 школах города. Об этом изданию "Петербургский дневник" сообщили в городском комитете по образованию.

Отмечается, что причиной такого решения стали не только случаи выявленной коронавирусной инфекции в учебных учреждениях, но и распространение ОРВИ. Ученики будут временно продолжать обучение дистанционно. Предполагаемый срок карантина – две недели.

Ранее мы сообщали о том, что жителям многоэтажки на Большевиков мешают жить оккупировавшие двор такси. Кроме того, местные жители обнаружили у себя под окнами "диспетчерскую" службу сервиса такси.

Фото: Piter.tv