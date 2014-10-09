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В Петербурге заложили 4 пассажирских катамарана проекта "Котлин" и "Соммерс"
Сегодня, 14:57
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В Петербурге заложили 4 пассажирских катамарана проекта "Котлин" и "Соммерс"

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Суда созданы для нужд парка культуры и отдыха «Остров фортов»

На Средне-Невском судостроительном заводе заложили 4 новых пассажирских катамарана проектов "Котлин" и "Соммерс". Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в своём Telegram-канале.

Суда созданы для нужд парка культуры и отдыха "Остров фортов": на них будут перевозить посетителей. К началу 2024 года их подготовят к сезону навигации.

Отметим, что  катамаран "Котлин" вскоре передадут в лизинг судоходной компании "Нева Тревел". Как подчеркнул гендиректор государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих, второй образец будет готов в июне.

Ранее мы сообщили о том, что на "Острове фортов" пройдет праздник Петра Великого.

Фото: АНО "Остров фортов"

Теги: катамараны, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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