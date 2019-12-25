Спасатели потушили пожар в ресторане "Сказка Востока 1001 ночь" на Лесном проспекте

В заведении воспламенились жиры в вытяжной трубе.

Вечером 2 ноября в ресторане "Сказка Востока 1001 ночь" произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Петербургу.

В 21:10 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу: Выборгский район, Лесной проспект, дом №48. Выяснилось, что пожар произошел в 2-этажном здании ресторана. В заведении воспламенились жиры в вытяжной трубе.

Спустя полчаса, в 21:41, пожар удалось ликвидировать. С огнем боролись 10 человек личного состава и две единицы спецтехники. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что спасатели потушили пожар в складском помещении на Московском шоссе.

Фото: Piter.TV