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Спасатели потушили пожар в ресторане "Сказка Востока 1001 ночь" на Лесном проспекте
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Спасатели потушили пожар в ресторане "Сказка Востока 1001 ночь" на Лесном проспекте

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В заведении воспламенились жиры в вытяжной трубе. 

Вечером 2 ноября в ресторане "Сказка Востока 1001 ночь" произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Петербургу. 

В 21:10 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу: Выборгский район, Лесной проспект, дом №48. Выяснилось, что пожар произошел в 2-этажном здании ресторана. В заведении воспламенились жиры в вытяжной трубе. 

Спустя полчаса, в 21:41, пожар удалось ликвидировать. С огнем боролись 10 человек личного состава и две единицы спецтехники. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что спасатели потушили пожар в складском помещении на Московском шоссе.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, ресторан, сказка востока 1001 ночь
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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